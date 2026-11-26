Депутаты краевого парламента приняли в первом чтении поправки к закону «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений». Изменения напрямую связаны с повышением общероссийского минимального размера оплаты труда: с начала 2027 года федеральный МРОТ составит 28 935 рублей в месяц.

Для Красноярского края предусмотрена особая схема расчёта: итоговая минимальная зарплата будет зависеть от местности — с учётом районного коэффициента и процентной надбавки.

Так, на юге и в центральных районах края минимальная выплата достигнет 46 296 рублей. В более сложных климатических зонах — в Норильске и на Таймыре — нижняя планка поднимется до 75 231 рубля.

Такой подход позволит гарантировать работникам зарплату не ниже МРОТ с учётом региональных особенностей. Законопроект уже получил поддержку Федерации профсоюзов Красноярского края. Об этом сообщила председатель профильного комитета Галина Ампилогова.

Ранее мы сообщали, что единый навигатор по льготам и выплатам появился в Красноярском крае.