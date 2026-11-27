Госавтоинспекторы в Красноярском крае помогли водителю после ДТП на гололёде. Его автомобиль улетел в кювет и перевернулся в поле.

На 63‑м километре автодороги «Ачинск — Ужур — Троицкое» экипаж ДПС во время патрулирования заметил в поле опрокинутый внедорожник Toyota Land Cruiser. Выяснилось, что 60‑летний водитель, следовавший из Красноярска в Ужур вместе с пассажиркой, не смог удержать машину на скользкой дороге — автомобиль съехал с трассы и перевернулся.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Пока решался вопрос с эвакуацией, сотрудники ДПС позаботились о попавших в беду людях: предложили им укрыться и согреться в патрульном автомобиле. Вернуть внедорожник на дорогу удалось благодаря водителю эвакуатора, который оказался неподалёку.

Водитель поблагодарил автоинспекторов за своевременную поддержку, а полицейские, в свою очередь, выразили признательность водителю эвакуатора за помощь.

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