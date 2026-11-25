На 19‑м километре автодороги «Красноярск — Енисейск» произошла серьёзная авария, в результате которой погибла женщина. Сейчас правоохранители устанавливают детали случившегося. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.

По предварительным данным, вечером 23‑летняя водитель автомобиля Kia Rio двигалась из Енисейска в сторону Красноярска. На сложном участке трассы женщина не смогла удержать контроль над машиной, из‑за чего выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с мусоровозом, которым управлял 46‑летний мужчина.

В результате ДТП 31‑летняя пассажирка легкового автомобиля погибла до приезда медиков. Водитель Kia Rio получила травмы и была госпитализирована.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства аварии — в том числе проверяют дорожные условия, состояние водителей и иные факторы, которые могли повлиять на развитие ситуации.

Ранее мы сообщали, что женщина погибла в ДТП с автобусом-флюорографом в Красноярском крае.