В Черногорске Республике Хакасия из‑за аварии на электросети без электроснабжения остались 1028 жилых домов разной этажности и 4 социально значимых объекта. Причиной отключения стал обрыв провода на несущей опоре.

Как сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик, к ликвидации последствий оперативно привлечены ремонтные бригады. Специалисты ведут работы по восстановлению подачи электричества.

Ориентировочное время возобновления электроснабжения — 18:00 по местному времени. Ситуация находится на контроле, работы продолжаются.

Ранее мы сообщали, что 11 семей переехали из аварийного дома на Шевченко в Красноярске.