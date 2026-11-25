Российская теннисистка Мирра Андреева удостоена звания «Прорыв года» в рейтинге американского телеканала ESPN. Зарубежные спортивные эксперты высоко оценили прогресс спортсменки и то, как она раскрыла свой талант на корте.

СМИ подчеркивает, что с момента дебюта Андреевой в 2023 году многие видели в ней будущую звезду, одно дело — обладать потенциалом, а другое — воплотить его в реальных победах. В 2026 году Мирра доказала свой уровень: она завоевала титул на «Ролан Гаррос», проиграв за весь турнир лишь один сет, а сезон завершила триумфом на Итоговом турнире WTA.

Помимо номинации «Прорыв года», эксперты распределили голоса и в других категориях. В номинации «Лучший теннисист» победил Александр Зверев (немецкий спортсмен с российскими корнями), а звание «Лучшая теннисистка» досталось Елене Рыбакиной — россиянке, выступающей за Казахстан.

Добавим, что Мирра Андреева остаётся в числе претенденток на награду «Теннисистка года» по версии WTA — результаты голосования станут известны в декабре.

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева заработала почти миллиард рублей за год.