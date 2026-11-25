В Красноярске из аварийного дома на Шевченко, 32 переехали 11 семей. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.

По словам градоначальника, районная администрация постоянно на связи с людьми — так будет до тех пор, пока не решатся все вопросы.

Кроме того, мэр Красноярска напомнил, что жильцам дома предложили временно покинуть многоэтажку из-за опасных подвижек в конструкциях здания. Всем готовы помочь с переездом и оплатить съёмное жильё.

На сегодня вопрос закрыт для жителей 11 квартир — они уже выехали. Также был организован просмотр ещё нескольких квартир под аренду. Семьям с детьми варианты подбирают с учётом привязки к образовательным учреждениям.

Отдельно соцзащита помогает семьям с маломобильными инвалидами — одна такая семья уже переехала.

В ближайшее время на придомовой территории начнут обустраивать периметр безопасности с ограждением, чтобы ограничить доступ к дому, и обеспечат охрану.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин потребовал доклад о расселении аварийного дома в Красноярске.