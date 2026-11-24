В Кулундинском районе Алтайского края не прекращаются аварийно-спасательные работы на месте ЧП — утром 24 ноября в пятиэтажном доме на улице Механизаторской, 22, прогремел взрыв бытового газа.

Как сообщает портал «Толк», в результате обрушились два этажа 60‑квартирного здания. По предварительным данным, один человек погиб, ещё одна жительница получила лёгкие травмы и обратилась за медпомощью.

Сейчас под обломками могут оставаться двое жильцов — спасатели ведут активный разбор завалов. На месте задействовано свыше 15 единиц спецтехники и порядка 90 сотрудников МЧС России. Для слаженной координации операций в район прибыли руководители ГУ МВД по Алтайскому краю.

Территория вокруг дома полностью оцеплена: доступ посторонних строго ограничен силами полиции, а наряд ДПС следит за порядком на прилегающих дорогах. Возгорание, возникшее после взрыва, удалось оперативно ликвидировать.

Правоохранители совместно с профильными службами сформировали полный реестр жильцов пострадавшего дома. Как только специалисты подтвердят отсутствие угрозы, людей в сопровождении спасателей и полицейских допустят в неповреждённые подъезды. Все жильцы уже получили соответствующие уведомления.

Для тех, кому временно негде жить, власти организовали пункт размещения в посёлке Октябрьский (ул. Свердлова, 13). В самой Кулунде, в Центре соцпомощи на ул. Советская, 22, открыт пункт приёма помощи для пострадавших.

На время восстановительных мероприятий в доме приостановят подачу коммунальных услуг. Администрация района просит жильцов заранее определиться с местом проживания на этот период.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.