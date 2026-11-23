Суд вынес приговор бывшему главе посёлка Берёзовка. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Как установило следствие, в 2018–2020 годах осуждённый, будучи главой посёлка, издал незаконные постановления о передаче гражданам пяти земельных участков в Берёзовке. Наделы предоставили без аукционов и по заниженной стоимости, а затем новые владельцы распорядились ими по своему усмотрению.

Такие действия нанесли ущерб администрации посёлка Берёзовка и администрации Берёзовского района Красноярского края.

По приговору мужчина получил 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на три года он лишён права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти либо с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями.

Ранее мы сообщали, что в Емельяново предприниматель получил 3 года за мошенничество с землёй.