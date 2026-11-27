В Красноярском крае для родственников и близких людей, пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиками на федеральной трассе Р‑255, заработала специальная горячая линия. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По телефону 8 (39161) 2‑44‑80 можно получить актуальную информацию и психологическую поддержку. Линия функционирует ежедневно с 05:00 до 00:00.

Власти региона принимают комплекс мер для помощи участникам аварии.

Напомним, что губернатор Михаил Котюков поручил краевому минздраву держать на особом контроле состояние пострадавших и обеспечить им всю необходимую медицинскую поддержку. Параллельно правительству края дано поручение в кратчайшие сроки проработать и принять решения о предоставлении финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших.

Ранее мы сообщали, что в МВД рассказали подробности ДТП под Красноярском, где погибли пять человек.