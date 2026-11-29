Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и мэр Красноярска Сергей Верещагин поздравили жительниц региона с Днём матери, который отмечают 29 ноября.

Глава региона отметил, что именно с мамы начинается жизнь каждого человека. Её любовь и поддержка помогают справляться с трудностями даже во взрослом возрасте.

«Хочу пожелать всем мамам Красноярского края крепкого здоровья, душевного спокойствия, домашнего тепла и уюта. Пусть в ваших семьях и у ваших детей всё будет хорошо!» — поздравил Михаил Котюков.

Мэр Красноярска Сергей Верещагин в своём обращении вспомнил о тёплых чувствах, которые вызывают фотографии с мамой. Он назвал её главным наставником в жизни.

«Мама для меня – это первое касание, первый взгляд, первое слово, первая улыбка. Это тепло и уют. Вдохновение. Это безусловная любовь и вера. Забота и сострадание. Мой первый и самый главный наставник в жизни. Спасибо, мама», — написал Сергей Верещагин.

Глава города также пожелал всем мамам Красноярска здоровья и заботы близких.