В селе Большая Сосновка Назаровского округа ввели карантин — причиной стал заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота. Указ об этом опубликован на правовом портале Красноярского края.

В селе теперь нельзя ввозить и вывозить животных — исключение сделано только для отправки на убой. Также под запрет попал вывоз продуктов убоя, молока больных животных и кормов, с которыми они могли контактировать.

Посторонним вход в село закрыт. Въезд и выезд разрешены лишь транспорту, который обеспечивает жизнедеятельность населения или участвует в ликвидации очага заболевания.

Карантин охватывает и территории в радиусе 3,5 километра от границ села, а также ещё 10 километров за пределами этой зоны. Там запрещён ввоз непривитых животных, вывоз скота (кроме отправки на убой), а также ярмарки и выставки с участием животных.

Следить за соблюдением ограничений будет краевая служба по ветеринарному надзору.

Ранее мы сообщали, что карантин из-за очага бешенства ввели на проспекте Свободном в Красноярске.