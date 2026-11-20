Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил государственные премии молодым учёным и педагогам, которые развивают науку и профессиональное образование региона. Об этом 20 ноября сообщил глава края.

Аспиранты краевых вузов и научных центров стали лауреатами стипендии Президента России — её присуждают за исследования по приоритетным направлениям научно-технологического развития страны.

Государственные премии Красноярского края в сфере профессионального образования достались докторантам, аспирантам, преподавателям колледжей и техникумов, а также мастерам производственного обучения.

Двум награждённым достались сразу обе награды: Наталье Лузан из Красноярского научного центра СО РАН и Илье Бурлакову из Сибирского федерального университета.

«Поддерживаем талантливых исследователей, создавая условия для роста и новых открытий. Именно их разработки определяют будущее наших предприятий, экономики и всей страны», — отметил Михаил Котюков.

Награждение пришлось на дни Сибирского энергетического форума: он прошёл в Красноярске с 18 по 20 ноября, и заключительный день был отдан молодым учёным, инженерам и студентам. На молодёжной сессии участники представили проекты в сфере цифровых решений и распределённой генерации, а гости форума могли посмотреть выставку новых решений в энерго- и ресурсосбережении.