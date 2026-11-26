В Красноярске в начале 2027 года начнется капитальный ремонт Краевого Дворца пионеров, в ходе которого сохранят зимний сад и восстановят обсерваторию. О планах по реконструкции объекта к 400-летию города во время прямой линии рассказал губернатор Михаил Котюков.

Поводом для разъяснений стало обращение жительницы Красноярска, которая выразила обеспокоенность дальнейшей судьбой учреждения и его зимнего сада, существующего уже более 40 лет. Глава региона заверил, что зеленую зону обязательно сохранят, а специалистам поручат уделить особое внимание восстановлению работы обсерватории.

По словам губернатора, техническое обследование объекта продолжалось два года. За это время поступали предложения полностью снести дворец и возвести на его месте новый, однако команде удалось найти решение для сохранения здания.

«Представить город без такого объекта — сложно! Здание должно работать! Все то ценное, что было накоплено, должно, конечно, сохраниться», — подчеркнул Михаил Котюков.

В настоящее время специалисты разрабатывают проектную документацию, чтобы приступить к строительным работам с нового года. На время двухлетнего ремонта учебный процесс не остановится: уже в декабре краевое министерство образования определит временные площадки, куда переедут творческие коллективы, кружки и секции.

Кроме того, глава региона поддержал предложение горожанки привлечь родителей к контролю за ходом реконструкции. Михаил Котюков отметил, что готов лично встречаться с мамами и папами воспитанников, чтобы обсуждать этапы ремонта и последующее возвращение детей в обновленное здание.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ремонт красноярского Дворца Пионеров обойдётся в 1,08 млрд рублей.