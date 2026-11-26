В Красноярске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве: местная жительница, уволившись из торговой сети, ещё три месяца заказывала такси за счёт бывшего работодателя. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

Как выяснили правоохранители, 41-летняя женщина работала в компании старшим администратором. В рамках служебных обязанностей сотрудники могли пользоваться корпоративными перевозками — сервис был привязан к абонентскому номеру сотрудницы. После ухода с должности доступ к приложению у неё сохранился. Осознав это, красноярка стала регулярно вызывать машины в личных целях.

Полицейские установили, что за три месяца женщина оформила 405 заказов. Она ездила на новое место работы, в соседние населённые пункты, а также несколько раз заказывала такси для подруги. Общий ущерб компании составил почти 330 тысяч рублей.

О подозрительных расходах в полицию сообщил представитель торговой сети. В ходе проверки факты подтвердились. Обвиняемая полностью признала свою вину.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас расследование завершено, в отношении женщины избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что красноярец получил срок за вывод 194 млн через поддельные контракты.