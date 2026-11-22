Монтаж новой подсветки на проспекте Мира планируют начать в начале декабря. Все работы мэр Красноярска Сергей Верещагин поручил завершить к середине декабря, чтобы праздничные огни заработали до Нового года.
Всего смонтируют 113 световых консолей. Их изготавливают в Санкт-Петербурге. Управлять конструкциями будут из единой диспетчерской: специалисты смогут менять яркость и включать динамические сценарии. Подсветку настроят под разные события и праздничные периоды.
Одновременно готовят более 30 световых арт-объектов. Они дополнят консоли и сделают улицу заметнее в темное время суток.
Что это даст горожанам:
— проспект Мира станет ярче в зимние вечера;
— подсветку можно будет менять централизованно;
— улица получит более 30 новых световых локаций;
— иллюминация заработает до новогодних праздников.
По словам главы города, работы идут по графику.