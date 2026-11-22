Монтаж новой подсветки на проспекте Мира планируют начать в начале декабря. Все работы мэр Красноярска Сергей Верещагин поручил завершить к середине декабря, чтобы праздничные огни заработали до Нового года.

Всего смонтируют 113 световых консолей. Их изготавливают в Санкт-Петербурге. Управлять конструкциями будут из единой диспетчерской: специалисты смогут менять яркость и включать динамические сценарии. Подсветку настроят под разные события и праздничные периоды.

Одновременно готовят более 30 световых арт-объектов. Они дополнят консоли и сделают улицу заметнее в темное время суток.

Что это даст горожанам:

— проспект Мира станет ярче в зимние вечера;

— подсветку можно будет менять централизованно;

— улица получит более 30 новых световых локаций;

— иллюминация заработает до новогодних праздников.

По словам главы города, работы идут по графику.