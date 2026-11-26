Игорь Бойко, признанный специалист по вину из Красноярска, вошёл в число финалистов премии «Лучшие в индустрии. Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в номинации «Сомелье года 2026». В шорт‑лист попали всего 30 сомелье со всей страны, и Игорь — единственный представитель Сибири в этом списке.

С 2021 года Бойко формирует винную карту ресторана 0.75 please, а с 2023‑го курирует винные направления ещё в двух знаковых заведениях Красноярска — JIL и «Сибиряки». Его работа — не просто подбор напитков, а выстраивание полноценной винной концепции, которая дополняет гастрономию и создаёт особый опыт для гостей.

Премия, в финал которой вышел красноярский эксперт, считается одной из самых авторитетных в ресторанной отрасли — её вручают с 2019 года. В этом сезоне оргкомитет получил свыше ста заявок, и попадание в финальный список уже само по себе — показатель высокого уровня.

Имена победителей станут известны 30 ноября.

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