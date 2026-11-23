Официальный символ Красноярска отмечает 175-летие. В Службе по государственной охране объектов культурного наследия рассказали, что указ об утверждении герба подписал 23 ноября 1851 года император Николай I.

Согласно геральдическому описанию, в червлёном поле изображён золотой лев, стоящий на задних лапах. В правой лапе он держит золотой заступ, в левой — золотой серп. Щит венчает золотая башенная корона о пяти зубцах, окружённая по обручу золотым лавровым венком. Щитодержатели — серебряный единорог с золотым рогом справа и серебряный конь слева; у обоих копыта, гривы и хвосты золотые, а глаза и языки червлёные.

Лев олицетворяет силу, храбрость и отвагу. Заступ символизирует подземные богатства Красноярска, серп — наземные. Корона с лавровым венком подчёркивает статус города как центра субъекта, а красный цвет — красоту сибирских мест.

В службе отметили, что красноярский герб используется до сих пор, хотя и с некоторыми изменениями.