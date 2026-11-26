Реорганизация медучреждений в Красноярском крае направлена на оптимизацию административного аппарата и не приведет к закрытию больниц. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

Поводом для разъяснений стало обращение жительницы города Бородино. Женщина пожаловалась главе края на то, что местную больницу планируют присоединить к Канску, где, по ее словам, и так не хватает части узких специалистов.

В ответ Михаил Котюков уточнил, что инициатива по формированию медицинских объединений исходила непосредственно от руководителей самих медорганизаций. Губернатор также заверил, что власти не стремятся сэкономить на отрасли.

«Речь о закрытии не идет, там вообще не используется такой подход. Здравоохранение не та отрасль, где можно сэкономить. Никакого сокращения финансирования в здравоохранении нет. Другое дело, что в определенных больницах был раздут управленческий персонал. Врачей не хватало, зато закупщиков, экономистов и так далее были в избытке», — пояснил Михаил Котюков.

Также глава региона отметил, что объединение поможет обеспечить качественную работу медицинских организаций.

«Сформировать полноценное штатное расписание, необходимое количество узких специалистов. Врачи смогут повышать свою квалификацию, получать хорошую заработную плату», — подчеркнул Михаил Котюков.

Власти напомнили жителям региона, что по всем вопросам, касающимся объединения медучреждений, работает горячая линия краевого Минздрава: 8 (800) 100-26-71.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алексей Коноваленко ответил на главные вопросы об объединении больниц в Красноярском крае.