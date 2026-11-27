В Красноярске стартовал практический этап образовательной программы «Академия бизнес‑решений», созданной Сибирским федеральным университетом совместно с компанией РУСАЛ.

Студенты СФУ взялись за решение семи актуальных производственных кейсов — от внедрения искусственного интеллекта и прогнозирования состояния оборудования до оптимизации логистики и поиска альтернатив импортным материалам.

На первый поток программы поступило свыше 60 заявок. По итогам отбора — тестирования когнитивных навыков и деловой игры — в проект вошли 31 студент из девяти институтов СФУ. В команде — будущие металлурги, физики, математики, специалисты по автоматизации, экономике, управлению персоналом и другим направлениям. Обучение полностью бесплатное. По завершении программы участники получат квалификацию «Аналитик систем управления бизнесом и операционной эффективностью» и диплом о профессиональной переподготовке.

Практический блок стартовал 14 ноября: студентов распределили по проектным командам и передали им реальные бизнес‑задачи предприятия. Среди направлений работы — разработка ИИ‑ассистента, предиктивная аналитика оборудования, импортозамещение расходных материалов, проектирование закупочных процессов и выстраивание логистических цепочек.

Ключевая особенность программы — необходимость учитывать не только техническую сторону, но и экономику проекта, технологические ограничения, ресурсы и реальную возможность внедрения решений на действующем производстве. Это позволяет проверить, насколько жизнеспособна идея вне учебных рамок.

Каждую команду курируют наставники — всего шесть экспертов компании. Они погружают студентов в специфику производства, отвечают на вопросы и дают обратную связь, но не предлагают готовых решений: задача групп — самостоятельно проработать кейс и аргументированно обосновать свой подход.

Две команды сопровождает руководитель группы проектов ТРИЗ Алюминиевого дивизиона РУСАЛа Артём Тимофеев. По его словам, современному инженеру недостаточно владеть только узкопрофессиональными знаниями: важно разбираться в экономике, аналитике и возможностях ИИ. Цель наставничества — научить студентов смотреть на проблему комплексно, понимать, как устроена работа подразделений предприятия и как принимаются решения на практике.

Для студентов программа — шанс ещё во время учёбы поработать с экспертами крупной промышленной компании и научиться адаптировать теоретические идеи к реальным производственным условиям. Для компании проект — возможность присмотреться к перспективным кадрам, оценить их навыки анализа, командной работы и решения прикладных задач. Некоторые студенческие разработки в перспективе могут быть использованы при решении производственных вопросов компании.

Завершение обучения запланировано на апрель 2027 года — финалом станет защита проектов и вручение дипломов. С мая по сентябрь пройдёт следующий этап: лучшие выпускники будут рассматриваться для трудоустройства в компании.