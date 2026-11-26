В 2027 году в Красноярске стартует капитальный ремонт подземного пешеходного перехода возле здания «Метрополь» и Сибирского государственного института искусств. Работы приурочены к 400‑летию города, сообщают gornovosti.ru.

Жители Центрального района неоднократно обращали внимание на неудовлетворительное состояние объекта: в переходе недостаточно освещения, во время осадков его регулярно затапливает, а крутые лестницы создают неудобства для пожилых горожан и маломобильных людей. Вопрос обсудили на встрече главы города Сергея Верещагина с жителями района.

Мэр подтвердил планы по обновлению объекта. По его словам, в ходе ремонта восстановят систему освещения и решат проблему с отводом воды — она особенно остро проявляется в дождливую погоду.

Подготовительный этап уже завершён: в 2026 году разработали проектно‑сметную документацию. Теперь проект выходит на стадию реализации — непосредственные работы намечены на 2027 год.