В Красноярске планируют благоустроить сквер «Одесский» в Ленинском районе. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин после встречи с местными жителями.

В сквере необходимо обновить входную группу, привести в порядок зелёные насаждения и проверить состояние горок и качелей. Работы планируют провести в следующем сезоне. До Нового года районные власти также рассмотрят возможность праздничного украшения территории. Кроме того, жители попросили отремонтировать проезд к частному сектору на улице Ермаковской и обустроить тротуар. Городские службы оценят возможные решения, в том числе по освещению.

Также мэр посетил дом № 24 на улице Глинки. Жители пожаловались на состояние крыши и коммуникаций, а также предложили обустроить рядом зону отдыха и детскую площадку. Для реализации благоустройства горожанам необходимо подготовить инициативный проект, с которым власти готовы помочь.