Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю обнаружили карантинных вредителей при проверке партии импортных продуктов на складе временного хранения ООО «Агротерминал‑Таможня».

В более чем 9 тоннах ввозимых из КНР овощей и фруктов — перцев, ананасов, гранатов и кабачков — нашли опасных насекомых.

Для подтверждения подозрений сотрудники отобрали образцы продукции и направили их на исследование в лабораторию Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Экспертиза подтвердила наличие в грузе червеца Комстока и Западного цветочного трипса — эти вредители относятся к карантинным объектам.

Чтобы не допустить распространения опасных насекомых, заражённую партию обработали препаратами, разрешёнными к применению и безопасными для человека. После обеззараживания продукция была допущена к реализации.

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