В Галерее сибирского искусства «В центре Мира» пройдёт модный показ, посвящённый двум стихиям — воде и степи.

Гостям вечера 28 ноября представят коллекцию одежды «Улуг Хем», вдохновлённую культурой долганов и рекой Енисей. Палитра — от ледяных голубых до глубоких земляных тонов.

Также пройдёт знакомство с Еленой Павлюковой: она покажет украшения «Древняя Скифия» из серебра и минералов.

Автор проекта (16+) — дизайнер Анна Григорьева, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, победитель международных конкурсов.

Её бренд входит в топ инновационных проектов «Сколково», а показы проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Анталии, Дубае и Алматы.