В Галерее сибирского искусства «В центре Мира» пройдёт модный показ, посвящённый двум стихиям — воде и степи.
Гостям вечера 28 ноября представят коллекцию одежды «Улуг Хем», вдохновлённую культурой долганов и рекой Енисей. Палитра — от ледяных голубых до глубоких земляных тонов.
Также пройдёт знакомство с Еленой Павлюковой: она покажет украшения «Древняя Скифия» из серебра и минералов.
Автор проекта (16+) — дизайнер Анна Григорьева, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, победитель международных конкурсов.
Её бренд входит в топ инновационных проектов «Сколково», а показы проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Анталии, Дубае и Алматы.