В Кызыле разыскивают двух девочек 14 и 15 лет — накануне вечером они ушли из школы-интерната. Об этом сообщили в МВД по Туве.

По информации ведомства, несовершеннолетние 2011 и 2012 годов рождения около 17:00 22 ноября самовольно покинули учреждение на улице Колхозной. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Приметы: девочки были обуты в тёмную обувь, одна — в голубой куртке, другая — в чёрном полушубке.

К поискам подключены сотрудники полиции и волонтёры.

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