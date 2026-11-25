Из‑за продолжительного дождя и активного таяния снега на улицах Красноярска скопилось много воды — на отдельных участках образовались обширные лужи. Чтобы не допустить серьёзных подтоплений, водооткачивающая техника работает в городе в круглосуточном режиме.

По данным Управления дорог и благоустройства, за последние 24 часа специалисты откачали 1 680 кубометров воды. Для наглядности: этого объёма хватило бы, чтобы наполнить порядка 11 200 стандартных ванн.

В ночные часы спецтехника была задействована на улицах Цементников, Котовского, Кутузова, Парашютной, Тотмина, Кирова, Свердловской и ряде других участков. Сейчас работы продолжаются — воду убирают на улицах Кутузова, Павлова, Ключевской и других городских дорогах.

Водителей просят проявлять особую осторожность: на участках, где идёт откачка воды, нужно снижать скорость и быть готовыми к сложной дорожной обстановке.

По прогнозу Гидрометцентра России, осадки прекратятся не раньше субботы.

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