В Красноярске в конце ноября установилась нетипично тёплая погода — в городе прошёл дождь, а днём воздух прогрелся до +3 °C. Об этом сообщают gornovosti.ru со ссылкой на специалистов Среднесибирского УГМС.

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов Дмитрия Ульянова, причиной потепления стала тёплая воздушная масса. Ранее она определяла погоду в европейской части России и на Урале, а теперь добралась до Сибири. Из‑за повышенных температур осадки выпадают в виде дождя, а не снега.

Синоптики прогнозируют, что устойчиво холоднее станет уже с 29 ноября: днём температура опустится до −4...−5 °C.

При этом нынешний тёплый ноябрь не стал абсолютным рекордом. Например, в 1955 году столбик термометра в Красноярске поднимался до +7 °C — это остаётся самым высоким показателем для этого месяца.