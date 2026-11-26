Экс-депутата краевого заксобрания и красноярского бизнесмена Анатолия Быкова этапировали в Хакасию. Об этом его команда сообщила в официальном телеграм-канале: этапирование из Карелии заняло почти месяц — 29 дней.

Корреспонденцию для Быкова теперь следует направлять по адресу СИЗО № 1 в Абакане. Сторонники уточняют, что письма можно отправлять как обычной почтой, так и через сервис «Зонателеком».

Предположительно, этапирование связано с уголовным делом Владимира Татаренкова. Татаренков был задержан в Саяногорске в сентябре 2026 года — на фоне возобновлённого расследования убийства двух жителей Хакасии, совершённого в октябре 1993 года.

По версии следствия, он выступил организатором этого преступления. Примечательно, что в 2020 году Татаренков уже давал показания против Быкова — в рамках другого дела об убийстве Александра Наумова и Кирилла Войтенко в Красноярске в 1994 году.

Напомним, что в 2021 году Быков получил 13 лет колонии за организацию убийства Наумова и Войтенко. В мае 2023‑го его признали виновным в подстрекательстве к убийству предпринимателя Андрея Неколова и покушению на вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского; по эпизоду с Грабовским наказание не применяли из‑за истечения срока давности. После второго приговора общий срок достиг 17 лет.

В декабре 2023‑го состоялся третий процесс: Быкова признали виновным в организации убийства Владимира Филиппова в 1998 году, и по совокупности трёх приговоров суд назначил ему 20 лет строгого режима. В январе 2026 года стало известно, что Верховный суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы по двум последним делам.

В мае 2024 года Быкова направили в исправительную колонию № 9 в Петрозаводске. Защита настаивала на переводе ближе к родственникам — в Рязанскую, Ярославскую или Липецкую область, чтобы дочери было проще навещать отца. В сентябре 2025 года Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решение об этом переводе.