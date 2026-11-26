За десять месяцев работы мобильная поликлиника Краевой клинической больницы оказала медицинскую помощь свыше 12 тысячам жителей труднодоступных территорий Красноярского края. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Выездные бригады медиков побывали в 28 районных больницах. В составе каждой группы обязательно работают кардиологи — специалисты уделяют особое внимание выявлению сердечно‑сосудистых патологий. Нередко именно на выездных приёмах удаётся обнаружить серьёзные нарушения, при которых пациенту требуется не разовая консультация, а углублённое обследование и лечение в краевых медучреждениях.

За это время врачи провели почти 13,8 тысячи диагностических процедур. В их числе — маммография, флюорография, УЗИ сердца и сосудов. Как подчёркивает заведующий мобильной поликлиникой Андрей Мельгунов, главная ценность выездов — вовремя распознать проблему и выстроить для пациента чёткий маршрут дальнейшей помощи. В качестве примера он привёл случай с пациенткой, которую оперативно направили в Краевую клиническую больницу: там ей подобрали специализированную терапию.

Работа мобильной поликлиники остаётся одним из ключевых механизмов обеспечения доступности медпомощи для жителей отдалённых районов.

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