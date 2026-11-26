Подростки из Пировского помогли отстоять дома от огня. Школьники два часа помогали тушить огонь рядом со взрослым. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 24 октября в селе Пировское вспыхнул пожар: огонь охватил хозяйственные постройки сразу по двум соседним адресам. Площадь возгорания достигла 378 квадратных метров. Справиться с огнём удалось силами 15 сотрудников МЧС и краевых пожарных — на место прибыло 5 единиц спецтехники. По предварительной версии, причиной ЧП стали нарушения при эксплуатации печи.

Неожиданными, но очень ценными помощниками огнеборцев стали семеро местных подростков: Вячеслав Юришинец, Руслан Сойма, Ростислав Чекудаев, Александр Парамохин, Данила Чекудаев, Максим Бас и Рамиль Сиразутдинов. Ребята не растерялись: как только заметили пламя, сразу бросились к месту происшествия. По словам Данилы Чекудаева, он в тот момент был в гостях, но вместе с друзьями тут же поспешил на помощь.

Школьники действовали слаженно: обходили соседей, собирали любую подходящую тару — вёдра, лейки, тазы — и носили воду. Почти два часа они работали наравне со взрослыми.

За проявленную смелость и неравнодушие 16 ноября на школьной линейке начальник пожарно‑спасательной части № 61 Вячеслав Поршуков вручил подросткам благодарственные письма — награду получили ученики 8‑х и 11‑х классов.

Ранее мы сообщали, что спасатели отработали ликвидацию массового ДТП на трассе под Дивногорском.