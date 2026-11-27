Жители аварийного дома на улице Шевченко, 32 в Красноярске пожаловались на принудительное выселение без предоставления альтернативного жилья.

Одной из обратившихся стала горожанка, проживающая с мужем‑инвалидом и маленьким ребёнком: по её словам, семью фактически выталкивают на улицу, не вручив ни документов, ни уведомлений о переселении.

«Нас фактически выгоняют на улицу. У нас есть собственное жильё. На каком основании нас выселяют? Просим не бросать нас без крыши над головой», — заявила красноярка на прямой линии.

Губернатор Михаил Котюков подтвердил, что находиться в доме небезопасно, поэтому сейчас принимаются экстренные меры по расселению людей. Вместе с тем он признал: свободных квартир у мэрии на данный момент нет.

«Выгонять людей на улицу никто не вправе. Задача администрации — найти временное размещение для жильцов, пока им не вручат ключи от новых квартир. Обеспечить переселенцев жильём город обязан в течение 2027 года», — подчеркнул глава региона.

Ранее мы сообщали, что 11 семей переехали из аварийного дома на Шевченко в Красноярске.