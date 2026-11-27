В Таймыре проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины в водоёме. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Трагедия произошла днём 24 ноября 2026 года. По предварительным данным, 68‑летний водитель бульдозера выехал из Дудинки в сторону тундры. При пересечении болотистой местности техника провалилась в воду — в этот момент мужчина находился в кабине.

Тело погибшего обнаружили 27 ноября во время поисковых мероприятий с участием водолазов. При первичном осмотре специалисты не выявили признаков криминала.

Сейчас следователи проводят комплекс проверочных действий, чтобы восстановить полную картину случившегося. Для установления точной причины смерти назначена судебно‑медицинская экспертиза.

Ранее мы сообщали, что в МВД рассказали подробности ДТП под Красноярском, где погибли пять человек.