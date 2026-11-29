В Красноярском крае надзорные органы вынесли 22 предостережения компании «Краевое АТП», автобус которой попал в смертельное ДТП на трассе «Сибирь». Об этом свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус».

В течение 2026 года в отношении перевозчика провели 57 проверок. Среди проверяющих органов были МЧС, МВД, налоговая служба и Роспотребнадзор. В числе оснований для предостережений указаны несвоевременное предоставление транспорта на технический осмотр и выпуск на линию автомобилей с истёкшим сроком действия диагностической карты. АО «Краевое АТП» является одним из крупнейших перевозчиков региона. Компания обслуживает более 350 маршрутов.

Напомним, утром 27 ноября на трассе Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе произошло ДТП с рейсовым автобусом и двумя фурами. Автобус, следовавший из Канска в Иланский, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиками. В результате погибли пять человек, ещё 14 пострадали.

После аварии прокуратура Красноярского края организовала проверку соблюдения требований безопасности при пассажирских перевозках. Также возбуждены два уголовных дела. Связаны ли ранее выявленные нарушения в работе перевозчика с обстоятельствами аварии, пока не установлено.