На улице Копылова в Красноярске идёт расширение тоннеля метро — это нужно для будущей станции. Специалисты меняют бетонные кольца на чугунные тюбинги, что позволит довести диаметр до 8,5 метра.

К месту строительства ведут два тоннеля диаметром 6 метров: первый начали прокладывать около 30 лет назад, второй — уже после возобновления проекта. Теперь оба предстоит расширить до размеров, необходимых для возведения станции.

Сама станция будет глубокого заложения — единственная такая в красноярской подземке. В длину она достигнет примерно 100 метров, из которых 60 метров отведено под пассажирскую платформу. Спуск и подъём планируют обеспечить эскалатором, для чего сейчас сооружают наклонный ход — этот этап считается одним из самых сложных.

Ранее мы сообщали, что первую линию метротрамвая в Красноярске завершат к концу 2028 года.