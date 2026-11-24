В Ачинске после обработки от насекомых в доме пострадали жильцы. Несколько человек почувствовали недомогание. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полиция Ачинска проверяет инцидент в одном из жилых домов 5-го микрорайона: в дежурную часть поступило несколько сообщений о дезинсекции с применением сильнодействующих химикатов.

Предварительно установлено, что жительница одной из квартир пригласила специалиста для уничтожения насекомых. При обработке неустановленный мужчина использовал вещество, пары которого распространились в соседние квартиры. Несколько жильцов почувствовали недомогание, обратились за медпомощью и сообщили в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность человека, проводившего обработку. По факту случившегося идёт проверка — по её результатам примут процессуальное решение.

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