Во вторник, 24 ноября, красноярцы смогут полюбоваться Бобровой луной. Пик полнолуния придётся на 21:53 по местному времени, однако почти полным лунный диск будет выглядеть три ночи подряд — с 23 по 25 ноября.

В этом году событие совпадёт с суперлунием. Луна подойдёт близко к Земле, поэтому визуально станет примерно на 6,5% крупнее обычного, а её яркость вырастет на 13–15%.

Название «Бобровая луна» связано с традициями коренных народов Северной Америки: в ноябре бобры готовятся к зиме, укрепляя плотины и жилища.

Наблюдать полнолуние можно без специальных приборов. Лучше выбрать место подальше от ярких фонарей, с открытым обзором неба — главное, чтобы не помешали облака.

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